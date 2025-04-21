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Вести Севастополь

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Севастопольские студенты начали выбирать для изучения арабский язык

Севастопольские студенты начали выбирать для изучения арабский язык

По данным аналитиков спрос на курсы по иностранным языкам в Крыму вырос почти на 300 процентов. Какой язык наиболее востребован у студентов и какими современными технологиями для обучения пользуются в СевГУ, узнала Вероника Сафронова.

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