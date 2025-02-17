США за спиной у Путина ведут переговоры с Лукашенко и готовят минский майдан: Трамп решил рассорить Россию и Беларусь

АндрейБорков

Лукашенко не идиот и не дурак, он прекрасно знает, что америкосам и европидарасам верить нельзя, даже в самых крайних случаях. Он сам через многое прошёл, уже была и попытка скинуть его и увести Белоруссию по пути УкРуины. По этому Лукашенко не надо подначивать и подзуживать. Очень может быть, что какие то разговоры с переговорами Белоруссия и США ведут или собираются вести, но это не значит, что Белоруссия готовит "майдан" и что Лукашенко выбрал путь предательства. Белорусы это не укропитеки и не армяне, они прекрасно знают кто им товарищ, а кто хочет их и с них поиметь. А статейка предательством попахивает, видимо АФФТОР ее писал не за рубли, а за баксы или еврики, видимо очень ему хочется, что бы в эту херню поверили, что бы между Россией и Белоруссией наметился разрыв.