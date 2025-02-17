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Театр абсурда

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США за спиной у Путина ведут переговоры с Лукашенко и готовят минский майдан: Трамп решил рассорить Россию и Беларусь

США за спиной у Путина ведут переговоры с Лукашенко и готовят минский майдан: Трамп решил рассорить Россию и Беларусь

БлокнотРУ Как сообщает New York Times, между США и Беларусью назревает «грандиозная сделка» по ослаблению санкций, конечной целью которой является ухудшение отношений между Минском и Москвой и получение Соединенными Штатами контроля над республикой.

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Комментарии
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АндрейБорков
Лукашенко не идиот и не дурак, он прекрасно знает, что америкосам и европидарасам верить нельзя, даже в самых крайних случаях. Он сам через многое прошёл, уже была и попытка скинуть его и увести Белоруссию по пути УкРуины. По этому Лукашенко не надо подначивать и подзуживать. Очень может быть, что какие то разговоры с переговорами Белоруссия и США ведут или собираются вести, но это не значит, что Белоруссия готовит &quot;майдан&quot; и что Лукашенко выбрал путь предательства. Белорусы это не укропитеки и не армяне, они прекрасно знают кто им товарищ, а кто хочет их и с них поиметь. А статейка предательством попахивает, видимо АФФТОР ее писал не за рубли, а за баксы или еврики, видимо очень ему хочется, что бы в эту херню поверили, что бы между Россией и Белоруссией наметился разрыв.
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18 час.
Владимир Алтайцев
Как5ая  сволочь  накорябала  эти помои? Явно с целью внести раздор  в умы, оболгать Лукашенко, попутно  восхититься тайно  действиями  трампа.Автор, Лукашенко  на голову выше  тебя, подонка, в политике. И не идиот  и подонок  в отличии от тебя. Уж АГЛ  прекрасно  знает, кто такие США, которым верить нельзя  ни одному слову.
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14 час.
Владимир Алтайцев
Ну-ка Пашинян, укажи, где  и когда  Лукашенко прогнулся  под США!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14 час.
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