БлокнотРУ Как сообщает New York Times, между США и Беларусью назревает «грандиозная сделка» по ослаблению санкций, конечной целью которой является ухудшение отношений между Минском и Москвой и получение Соединенными Штатами контроля над республикой.
США за спиной у Путина ведут переговоры с Лукашенко и готовят минский майдан: Трамп решил рассорить Россию и Беларусь
Комментарии
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АндрейБорков
Лукашенко не идиот и не дурак, он прекрасно знает, что америкосам и европидарасам верить нельзя, даже в самых крайних случаях. Он сам через многое прошёл, уже была и попытка скинуть его и увести Белоруссию по пути УкРуины. По этому Лукашенко не надо подначивать и подзуживать. Очень может быть, что какие то разговоры с переговорами Белоруссия и США ведут или собираются вести, но это не значит, что Белоруссия готовит "майдан" и что Лукашенко выбрал путь предательства. Белорусы это не укропитеки и не армяне, они прекрасно знают кто им товарищ, а кто хочет их и с них поиметь. А статейка предательством попахивает, видимо АФФТОР ее писал не за рубли, а за баксы или еврики, видимо очень ему хочется, что бы в эту херню поверили, что бы между Россией и Белоруссией наметился разрыв.
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18 час.
Владимир Алтайцев
Как5ая сволочь накорябала эти помои? Явно с целью внести раздор в умы, оболгать Лукашенко, попутно восхититься тайно действиями трампа.Автор, Лукашенко на голову выше тебя, подонка, в политике. И не идиот и подонок в отличии от тебя. Уж АГЛ прекрасно знает, кто такие США, которым верить нельзя ни одному слову.
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14 час.
Владимир Алтайцев
Ну-ка Пашинян, укажи, где и когда Лукашенко прогнулся под США!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14 час.
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