ЦСКА продолжает борьбу за медали в РПЛ и Кубке России

Защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился мнением о перспективах московского клуба в текущем сезоне. По словам футболиста, которые приводит “Спорт-Экспресс”, для команды важны победы во всех матчах без исключения.
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