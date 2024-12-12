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Гагин заявил о возможной сдаче украинскими войсками Курахово в ДНР

Гагин заявил о возможной сдаче украинскими войсками Курахово в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) некуда будет отступать после сдачи города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) из-за отсутствия подготовленных рубежей обороны, отступление будет похоже на бегство, заявил военный эксперт Ян Гагин.

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