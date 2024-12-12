Гагин заявил о возможной сдаче украинскими войсками Курахово в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) некуда будет отступать после сдачи города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) из-за отсутствия подготовленных рубежей обороны, отступление будет похоже на бегство, заявил военный эксперт Ян Гагин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии