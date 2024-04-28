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Лидера группы «Коррозия Металла» задержали на концерте в Нижнем Новгороде

Лидера группы «Коррозия Металла» задержали на концерте в Нижнем Новгороде

Солиста и лидера «Коррозии металла» Паука забрали в полицию прямо с концерта в Нижнем Новгороде. О задержании Сергея Троицкого сначала заявила его директор Мария Рунова, а потом это подтвердил и сам Паук.

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