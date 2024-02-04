Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Такер Карлсон в Москве

Такер Карлсон в Москве

Такая фигура перед выборами в США не могла ехать к нам просто посмотреть балет в Большом.  Неужели большое интервью с Владимиром Владимировичем?  А, что там может быть такое ценное, чтобы помогло завалить не одного сонного Джо, а любого представителя нынешних демократов?  В любом случае Такер должен после турне, что-то выдать в эфир и это, что-то по любому очень не понравится Киеву.

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