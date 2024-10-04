📹🏮Ещё один эпизод удара "Краснополем-М2" по замаскированному арсеналу ВСУ в одной из лесопосадок близ н.
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📹🏮Ещё один эпизод удара "Краснополем-М2" по замаскированному арсеналу ВСУ в одной из лесопосадок близ н.