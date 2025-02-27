Поисковики ищут семью бойца РККА Альфона Тынта, пропавшего без вести

Имя еще одного красноармейца 719-го стрелкового полка, чьи останки были обнаружены в 2024 году в ходе Вахты Памяти 2024, удалось установить поисковикам, сообщает пресс-служба поискового отряда «Видлицкий рубеж».
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