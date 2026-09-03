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"Я спасала ребёнка". Лянка Грыу рассказала, почему долгое время жила в США

"Я спасала ребёнка". Лянка Грыу рассказала, почему долгое время жила в США

38-летняя актриса Лянка Грыу призналась, что уехала из России только чтобы спасти сына, которому был поставлен диагноз аутизм.

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