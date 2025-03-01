Володин высказался о неудачных переговорах США и Украины

Европейские политики не осознают ответственности перед гражданами своих стран Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал прошедшую встречу между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
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