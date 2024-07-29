В Челябинске с третьей попытки возобновили движение трамваев к железнодорожному вокзалу

Движение трамваев в сторону железнодорожного вокзала Челябинска восстановили после двух задержек. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», завершился один из этапов капитального ремонта трамвайных путей на улице Цвиллинга.
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