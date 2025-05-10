РФ и Узбекистан подписали план стратегического партнерства в военной сфере

Министр обороны России Андрей Белоусов и глава военного ведомства Узбекистана генерал-майор Шухрат Халмухамедов подписали план реализации программы стратегического партнерства между странами в военной сфере на период с 2026 по 2030 год.
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