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Газета.ру

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PNAS: исследователи объяснили, как ходьба экономит силы, но нагружает суставы

PNAS: исследователи объяснили, как ходьба экономит силы, но нагружает суставы

Ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, что привычная для человека ходьба с пятки на носок может быть одной из особенностей, отличающих нас от ближайших родственников — шимпанзе.

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