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Ни мужа, ни детей в 38 лет: путь Карины Андоленко от стеснения собственного имени до главных ролей и проекта «Жди меня»

Ни мужа, ни детей в 38 лет: путь Карины Андоленко от стеснения собственного имени до главных ролей и проекта «Жди меня»

Экранный образ Карины Андоленко — это глубокие и сильные героини со сложной судьбой, готовые преодолевать любые испытания.

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