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Журнал «Профиль»

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Ночная атака БПЛА: над Россией уничтожили 399 дронов, в Сочи пострадали 5 человек

Ночная атака БПЛА: над Россией уничтожили 399 дронов, в Сочи пострадали 5 человек

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотников самолетного типа.

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