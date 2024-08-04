В России разработают ИИ для предсказания катаклизмов

Учёные СКФУ разработают сервис с использованием ИИ, для точных прогнозов предстоящих 4климатических катастроф Учёные Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) создают цифровой сервис гидрометеорологических карт для предупреждения природных катаклизмов на Северном Кавказе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)