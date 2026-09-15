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Царьград

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Турция сократила импорт газа в июле 2026 на 22%

Турция сократила импорт газа в июле 2026 на 22%

###IMG_1### В июле 2026 года Турция уменьшила импорт газа на 22% благодаря увеличению производства гидроэлектростанций и умеренной погоде.

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