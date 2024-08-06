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Царьград

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Чиновники встретились с заявившими о голодовке жильцами аварийного дома в Чите

Чиновники встретились с заявившими о голодовке жильцами аварийного дома в Чите

Глава Ингодинского района Читы Михаил Шибаев встретился с жильцами аварийного дома на улице Дивизионной в Чите, которые заявили о намерении провести голодовку из-за того, что их не переселяют.

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