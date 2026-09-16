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Экс-жена Стася про слова Фисенко о драке: «Хайп решил поймать или белку поймал, как и тогда на корпоративе? «Му» не мог сказать, не то что встать. Повеселил»

Бывшая жена Андрея Стася отреагировала на слова Михаил Фисенко о драке на корпоративе «Авангарда» в 2018 году.

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