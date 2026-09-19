Названа дата выхода самой доступной версии Skoda Epiq

Skoda расширяет линейку электромобилей субкомпактным кроссовером Epiq, который поступит в продажу в октябре.
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