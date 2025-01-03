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В Турции назвали четыре победы после остановки транзита газа через Украину

В Турции назвали четыре победы после остановки транзита газа через Украину

В связи с прекращением транзита российского газа через Украину, Турция получила четыре значительных преимущества, рассказал глава компании Vat Energy и член правления Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов Турции (MÜSİAD) Алтуг Караташ.

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