Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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    Россия  должна  помочь  освободить  *вагреровца*...Раз  воевал  за  Россию  -  значит  ,  русский.В Казахстане на 7...
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Историческое заседание XXV Всемирного русского народного собора «Настоящее и будущее Русского мира».

Текст выступления Президента России Владимира Владимировича Путина на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора  Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собораПродолжение темы: ПРИНЦИПЫ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ РУССКОГО МИРА ДЛЯ БУДУЩЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

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