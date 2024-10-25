Ученые получили первую партию топлива из пластика

Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) совместно со специалистами ярославского ООО "Омниум плюс" успешно разработали новую технологию, позволяющую преобразовывать неперерабатываемый пластик в синтетическое топливо.
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