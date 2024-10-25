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Ученые получили первую партию топлива из пластика

Ученые получили первую партию топлива из пластика

Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) совместно со специалистами ярославского ООО "Омниум плюс" успешно разработали новую технологию, позволяющую преобразовывать неперерабатываемый пластик в синтетическое топливо.

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