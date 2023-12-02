Воронков вышел на пятое место среди в гонке бомбардиров сезона среди новичков

Дмитрий Воронков догнал Павла Минтюкова в гонке бомбардиров среди новичков сезона в НХЛ. В ночь на 2 декабря в Коламбусе ( штат Огайо, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Оттаву Сенаторз».