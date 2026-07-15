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Татар-информ

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МФЦ Татарстана начали принимать заявления на добычу пернатой дичи

МФЦ Татарстана начали принимать заявления на добычу пернатой дичи

Охота на уток, осень 2022 года (рейд Росгвардии) Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» МФЦ Татарстана с сегодняшнего дня начали принимать заявления на оформление разрешений на добычу пернатой дичи в общедоступных охотничьих угодьях.

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