ОАЭ предупредили граждан за границей о лесных пожарах в Лос-Анджелесе

Пожарные службы ОАЭ наблюдают за тушением пожара Палисейдс в каньоне Мандевиль в Лос-Анджелесе и предупреждают своих граждан, выехавших в США, 11 января пиет WAM, Посольство ОАЭ в Вашингтоне призвало граждан Эмиратов, находящихся в США, соблюдать осторожность из-за лесных пожаров, охвативших Лос-Анджелес.