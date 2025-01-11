ОАЭ предупредили граждан за границей о лесных пожарах в Лос-Анджелесе

Пожарные службы ОАЭ наблюдают за тушением пожара Палисейдс в каньоне Мандевиль в Лос-Анджелесе и предупреждают своих граждан, выехавших в США, 11 января пиет WAM, Посольство ОАЭ в Вашингтоне призвало граждан Эмиратов, находящихся в США, соблюдать осторожность из-за лесных пожаров, охвативших Лос-Анджелес.
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