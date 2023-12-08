«Черненький с голубыми глазами», – сын Прилучного и Брутян, которого они долгое время скрывали от публики, оказался неимоверным красавцем

Марина

Нет, не нравится! Как можеи нравится похотливый козел?! А особи женского пола, что себе думают? Если ушел от жены с детьми в первый раз, то ничего ему не помешает это сделать и в сто пятидесятый. Очень противный тип! Не настолько он знаменит своими ролями и вкладом в культуру, чтобы быть увековеченным, а для достижения цели все средства хороши! Вот и живет за счет пиара. А наше общество не порицает, а все принимает, жрет, что подают! Все,