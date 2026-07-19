Мужчина сделал замечание даме в тугом платке, а та мигом позвала на помощь "братьев": Громкий скандал в торговых рядах

В центре вашего внимания Недавно в Новом Уренгое разгорелся острый конфликт: мужчина, столкнувшись в магазине с продавщицей в никабе, не сдержался и заявил, что для большинства россиян этот наряд прочно связан с тревожными и мрачными ассоциациями - а женщина, не вступая в долгие споры, тут же набрала номер своих "братьев".