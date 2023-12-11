Врач Григорьева: в РФ есть дефицит тройной вакцины от кори, краснухи и паротита

Врач-педиатр, заместитель главного врача клиники "Ниармедик" Регина Григорьева заявила в беседе с "Известиями", что в России с лета этого года наблюдается нехватка вакцин для национального календаря профилактических прививок.
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