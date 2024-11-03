В Астрахани ямочный ремонт проведут на трех мостах

А также на почти 50 улицах. Вчера на совмещенном автомобильном и железнодорожном мосту (Старом мосту) через Волгу администрация Астрахани совместно с ОАО «РЖД» проводила ремонт нескольких деформационных швов.
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