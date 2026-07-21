Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 21 июля, поделился новостями из жизни столицы. Глава города напомнил, что 1 августа начнется прием заявок на гранты для обучения в сфере культуры, заявил, что Арбатско-Покровскую линию метро продлят за МКАД по просьбам жителей, а также сообщил о завершении проходки тоннелей между станциями «Щелковская» и «Гольяново».