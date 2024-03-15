Что такое "осознанное родительство"

Осознанное родительство - это когда ты, как родитель, знаешь особенности возрастной психологии ребёнка, умеешь выстраивать с ним коммуникацию, доверие, менять свои родительские роли, используя разные стратегии.
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