«Ваш страшный сон»: мигранты из Таджикистана посмеялись над россиянами, недовольными раздачей квартир таджикам

ВА

Владимир Акулов

Что такое *цивилизованность* с точки зрения психоанализа ? Это подавление глубинных инстинктов человека...Чтобы стать *культурнее* , *цивилизованнее* наши женщины учатся в вузах , получают сложные профессии... И лишь потом к 30 годам рожают 1 ребенка ! Отсталые племена заняты САМЫМ ГЛАВНЫМ для рода и племени - рожают много детей... И зарабатывают ДЕНЬГИ ...Пустых стихов не пишут , мазней картин не занимаются !..Правильно смеются чурки : пока наши расфуфыренные дамы с накаченными губами гуляют с собачками , отдавая псинкам свою любовь, время и силы...Нецивилизованные народы рожают много детей...И БИОЛОГИЧЕСКИ захватывают, заселяют наши необъятные земли.