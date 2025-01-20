Телеканал "78" Живущие в России мигранты из Таджикистана радуются возможности получить бесплатные квартиры в РФ за многочисленных детей.
«Ваш страшный сон»: мигранты из Таджикистана посмеялись над россиянами, недовольными раздачей квартир таджикам
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Что такое *цивилизованность* с точки зрения психоанализа ? Это подавление глубинных инстинктов человека...Чтобы стать *культурнее* , *цивилизованнее* наши женщины учатся в вузах , получают сложные профессии... И лишь потом к 30 годам рожают 1 ребенка ! Отсталые племена заняты САМЫМ ГЛАВНЫМ для рода и племени - рожают много детей... И зарабатывают ДЕНЬГИ ...Пустых стихов не пишут , мазней картин не занимаются !..Правильно смеются чурки : пока наши расфуфыренные дамы с накаченными губами гуляют с собачками , отдавая псинкам свою любовь, время и силы...Нецивилизованные народы рожают много детей...И БИОЛОГИЧЕСКИ захватывают, заселяют наши необъятные земли.
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2 час.
Леонид Руси
Создадут анклав, потом партию, банды... Поставят минареты, введут свою полицию и администрацию... и продолжат размножаться... Будут грабить банки, насиловать и навязывать свои законы... как расстреливали безобидных в Крокус сити
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1 час.
ВА
Владимир Акулов
Всё сделают эффективнее : захватят власть , как инородцы захватили власть в 17 г...Тогда реальную власть захватило большевистское Политбюро : Ленин , Сталин , Каменев, Зиновьев , Троцкий...Все инородцы. Поищите их настоящие фамилии.
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1 час.
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