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  • Андрей
    Кормильцы, бля, нашлись...«Вы без нас не пр...
  • Владимир Акулов
    Всё  сделают  эффективнее  : захватят  власть  ,  как  инородцы  захватили  власть  в  17  г...Тогда  реальную  власт...«Ваш страшный сон...
  • Леонид Руси
    Создадут анклав, потом партию, банды... Поставят минареты, введут свою полицию и администрацию... и продолжат размнож...«Ваш страшный сон...

«Ваш страшный сон»: мигранты из Таджикистана посмеялись над россиянами, недовольными раздачей квартир таджикам

«Ваш страшный сон»: мигранты из Таджикистана посмеялись над россиянами, недовольными раздачей квартир таджикам

Телеканал "78" Живущие в России мигранты из Таджикистана радуются возможности получить бесплатные квартиры в РФ за многочисленных детей.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Что  такое  *цивилизованность* с  точки  зрения  психоанализа  ? Это  подавление  глубинных  инстинктов  человека...Чтобы  стать  *культурнее* ,  *цивилизованнее*  наши  женщины  учатся  в  вузах  , получают  сложные  профессии...  И  лишь  потом  к  30  годам  рожают  1  ребенка  ! Отсталые  племена  заняты  САМЫМ  ГЛАВНЫМ    для  рода  и  племени  -  рожают  много  детей...  И зарабатывают    ДЕНЬГИ    ...Пустых  стихов  не  пишут  ,  мазней  картин  не  занимаются  !..Правильно  смеются  чурки  : пока  наши  расфуфыренные  дамы с  накаченными губами   гуляют  с  собачками  ,  отдавая  псинкам  свою  любовь,  время    и  силы...Нецивилизованные  народы  рожают  много  детей...И    БИОЛОГИЧЕСКИ    захватывают,  заселяют   наши  необъятные  земли.
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2 час.
Леонид Руси
Создадут анклав, потом партию, банды... Поставят минареты, введут свою полицию и администрацию... и продолжат размножаться... Будут грабить банки, насиловать и навязывать свои законы... как расстреливали безобидных в Крокус сити
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1 час.
ВА
Владимир Акулов
Всё  сделают  эффективнее  : захватят  власть  ,  как  инородцы  захватили  власть  в  17  г...Тогда  реальную  власть  захватило большевистское  Политбюро  : Ленин  ,  Сталин  ,  Каменев,  Зиновьев  , Троцкий...Все  инородцы.  Поищите  их  настоящие  фамилии.
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1 час.

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