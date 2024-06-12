«Город может полыхнуть, как спичка». В Медвежьегорске винят Антипова

В карельском городе погорельцам не дают жилья, а заброшенные деревяшки не сносят Столица Медвежьегорского района, который недавно покинул в связи с рассматриваемым в суде уголовным делом глава администрации Антипов, по-прежнему ждет беды.
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