Женские страсти
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Женские страсти

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«Закон Дженни»: что это такое и могут ли реестры абьюзеров решить проблему домашнего насилия

«Закон Дженни»: что это такое и могут ли реестры абьюзеров решить проблему домашнего насилия

В Ирландии принят «закон Дженни», который предусматривает создание публичного реестра абьюзеров. Рассказываем, какая трагедия стала поводом для его создания и поможет ли подобная мера спасти жертв семейно-бытового насилия.

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