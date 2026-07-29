«Закон Дженни»: что это такое и могут ли реестры абьюзеров решить проблему домашнего насилия

В Ирландии принят «закон Дженни», который предусматривает создание публичного реестра абьюзеров. Рассказываем, какая трагедия стала поводом для его создания и поможет ли подобная мера спасти жертв семейно-бытового насилия.
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