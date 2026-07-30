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Иранские военные нанесли ответный удар по базе США в Иордании – КСИР

Иранские военные нанесли ответный удар по базе США в Иордании – КСИР

Военные Исламской Республики в ответ на атаки Соединенных Штатов в ночь на 30 июля текущего года нанесли удары баллистическими ракетами по американской базе в Аль-Азрак в Иордании, уничтожили три самолета F‑35 и несколько американских военных.

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