В Ровно возник дефицит мусоровозов и могильщиков из-за мобилизации

Из-за нехватки рабочих рук работодатели вынуждены увеличивать длительность рабочих смен.Украинские СМИ сообщают, что тотальная мобилизация населения на Украине привела к началу дефицита рабочей силы в тылу.
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