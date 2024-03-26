Проект капитального ремонта путепровода на Батарейной в Иркутске согласован

Проект капитального ремонта путепровода на станции Батарейной, который входит в состав федерального проекта “Безопасные качественные дороги”, прошел все необходимые согласования, сообщили в администрации города.
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