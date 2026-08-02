Хочу оставить анонимный отзыв на «Сябу-сябу Донецк», который находится на пл.Ленина Внешний вид «красивых» роллов в тубусе оставляет желать лучшего, в целом как и вкус.
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Хочу оставить анонимный отзыв на «Сябу-сябу Донецк», который находится на пл.Ленина Внешний вид «красивых» роллов в тубусе оставляет желать лучшего, в целом как и вкус.
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