Российская ПВО сбила украинский Ми‑8 у населенного пункта Водяное в ДНР

РИАМО - 27 дек. В районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики вертолет Ми-8 воздушных сил Украины был сбит средствами противовоздушной обороны России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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