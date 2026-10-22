Люксовый ретейл на западе Московской области заметно тяготеет к нескольким крупным площадкам. На четыре торговых центра — Dream House, «Барвиха Luxury Village», «Архангельское Аутлет» и Casa Ricca Expo — приходится 160 из 248 исследованных торговых точек пригородной зоны.