Глоба назвала знак зодиака, для которого с 30 июня начнётся эра благополучия

Российский астролог Тамара Глоба предсказывает удачу четырем знакам зодиака на 30 июня. По ее словам, Лев, Весы, Скорпион и Козерог могут рассчитывать на особую поддержку звезд в достижении своих целей и полном использовании своего потенциала.