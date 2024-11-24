Magic Eden определилась с датой TGE

Криптомаркетплейс Magic Eden определился с датой проведения Token Generation Event (TGE). Официальное мероприятие по презентации, выпуску и раздаче собственного токена NFT маркетплейса состоится 10 декабря.
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