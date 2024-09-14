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Небензя: РФ потребовала у США пояснений о появлении у ВСУ американского химиката

Небензя: РФ потребовала у США пояснений о появлении у ВСУ американского химиката

Global look press/ZUMAPRESS.com/Dennis Van Tine Российская сторона ожидает разъяснений о том, как химическое оружие, которое производится лишь в Соединенных Штатах, попало в руки военнослужащих ВСУ и украинских националистов.

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Комментарии
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Eduard
Как попало?Как всегда,им &quot;пепедали&quot;!
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