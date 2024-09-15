Решила порадовать себя чем-то необычным: внезапный поступок Пугачевой удивил даже самых близких

Алла Пугачева, известная своими неожиданными поступками, снова удивила поклонников и даже близких. Недавно в СМИ напомнили об эпизоде из её жизни в 90-х, когда она приобрела дворянский титул, официально став графиней.
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