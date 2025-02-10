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Женщина стала зарабатывать на мусоре по 970 тысяч рублей в месяц и поделилась опытом

Женщина стала зарабатывать на мусоре по 970 тысяч рублей в месяц и поделилась опытом

The Sun: Жительница США стала зарабатывать по $10 тыс. в месяц, копаясь в мусоре Жительница штата Техас, США, Элла Роуз научилась находить в мусоре ценные вещи и сделала странное хобби источником своего заработка.

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