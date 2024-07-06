Три человека пострадали при атаке ВСУ на гражданский фургон в Херсонской области

t.me/Владимир Сальдо Три мирных жителя поселка Новая Маячка Херсонской области пострадали в результате атаки украинского дрона на гражданский фургон, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Владимир Сальдо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии