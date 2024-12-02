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Украинский эксперт: После выхода российских войск в Днепропетровскую область остановить их будет невозможно

Украинский эксперт: После выхода российских войск в Днепропетровскую область остановить их будет невозможно

Командование российской группировки на Южном Донбассе готовит танковый прорыв с выходом на открытое пространство в Днепропетровской области.

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