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Детей работающих мам предложили зачислять в детсады в приоритетном порядке

Детей работающих мам предложили зачислять в детсады в приоритетном порядке

Приоритет при зачислении поможет мамам быстрее вернуться к трудовой деятельности, не теряя рабочее место из-за отсутствия места в дошкольном учреждении Депутат Государственной Думы от ЛДПР Каплан Панеш в интервью Life.

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