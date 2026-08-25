Детей работающих мам предложили зачислять в детсады в приоритетном порядке

Приоритет при зачислении поможет мамам быстрее вернуться к трудовой деятельности, не теряя рабочее место из-за отсутствия места в дошкольном учреждении Депутат Государственной Думы от ЛДПР Каплан Панеш в интервью Life.
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