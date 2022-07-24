Мировое обозрение

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О перспективах ядерного вооружения Японии

О перспективах ядерного вооружения Японии

Израильский вариант? Ещё относительно недавно казалось, что испытавший на себе ужасы атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки японский народ един в противостоянии ядерной угрозе и выступает за всеобщее запрещение оружия массового уничтожения.

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