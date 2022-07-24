О перспективах ядерного вооружения Японии

Израильский вариант? Ещё относительно недавно казалось, что испытавший на себе ужасы атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки японский народ един в противостоянии ядерной угрозе и выступает за всеобщее запрещение оружия массового уничтожения.